Турция начала тестировать радары российских С-400 - видео

Военные Турции во время проведения тестов планируют проверить связь между самолетами и системами приобретенных у России ПВО.

Тестирование комплекса проходит на фоне усиливающегося давления со стороны США, которые недовольны размещением С-400 в Турции. Подробности - в нашем видео.

Турецкие военные начали проверять работу радаров российских ПВО С-400. Функционирование систем протестируют в течение двух дней с помощью самолетов и истребителей F-16.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

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