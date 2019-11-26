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Наблюдение Гаспаряна: о "европейском Сомали" и вопросе по газу - видео

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Политолог, публицист и историк Армен Гаспарян комментирует в ироничной манере танцы" Киева вокруг "газовой трубы".

Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, звонок были инициирован украинской стороной. Подробности пока не сообщаются.

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Как известно, действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно. 

Ранее Исполнительный директор украинской компании допустил такую возможность, добавив, что контракт должен соответствовать законодательству Украины и европейским правилам. Как заявил Витренко, в "Нафтогазе" уверены, что до конца года успеют закончить сертификацию нового оператора ГТС.

Политолог, публицист и историк Армен Гаспарян в свойственной ему ироничной манере комментирует и предложение руководства Нафтогаза", да и все "танцы" Киева вокруг "газовой трубы".

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