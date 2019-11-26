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Конкурент Илона Маска: "Калашников" представил городской электромотоцикл

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Концерн "Калашников" представил городской электромотоцикл "Иж". Новый байк подходит для быстрых, но недолгих поездок.

Он развивает скорость до 100 километров в час и работает при температуре от 0 до 40 градусов.

Правда, перед выездом нужно не забыть поставить мотоцикл на зарядку, желательно на ночь: на это уходит около 8 часов.

Разрабатывать продукцию гражданского назначения оборонным предприятиям поручил Владимир Путин.

"Калашников" прислушался к советам российского президента и начал производить электромобили и электромотоциклы.

Первые кадры бесшумного и экологически чистого байка – в нашем видео.

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