Конкурент Илона Маска: "Калашников" представил городской электромотоцикл

Он развивает скорость до 100 километров в час и работает при температуре от 0 до 40 градусов.
Правда, перед выездом нужно не забыть поставить мотоцикл на зарядку, желательно на ночь: на это уходит около 8 часов.
Разрабатывать продукцию гражданского назначения оборонным предприятиям поручил Владимир Путин.
"Калашников" прислушался к советам российского президента и начал производить электромобили и электромотоциклы.
Первые кадры бесшумного и экологически чистого байка – в нашем видео.
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