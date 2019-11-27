Ни дня без провокаций: "Белые каски" взялись за старое - видео

В Минобороны России предупредили о новых фейках, которые готовятся "Белыми касками" и боевиками. Цель провокации: обвинить в авиаударах официальный Дамаск и российские Воздушно-космические силы.

По данным военного ведомства России, боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с организацией "Белые каски" планируют инсценировать авиаудары и применением химоружия в Идлибской зоне деэскалации.

Эту информацию подтвердили разные источники, в том числе местные жители, которые видели неизвестных людей около города Сармада на грузовиках с разлитыми по емкостям химикатами.

Предполагается, что провокаторы планировали снять ролики о якобы атаках против мирных жителей, распространить видео в соцсетях и обвинить в авиаударах официальный Дамаск и Воздушно-космические силы России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва регулярно получает сообщения о готовящихся провокациях, и в большинстве случаев это информация подтверждается.

"И именно то, что мы ее предаем гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались. Но то, что их готовят, мы знаем. То, что в их подготовке непосредственно участвуют провокаторы из так называемых "Белых касок", которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США, мы тоже об этом знаем", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Исландии.

Что пытаются замаскировать инсценировками — смотрите в видео.

* "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра") — запрещенная в России террористическая организация

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