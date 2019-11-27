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Умрет ли молдавская культура: министр дал ответ – видео

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Sputnik Молдова
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Глава министерства образования, культуры и исследований Корнелиу Попович ответил на вопрос: исчезнут ли в республике некоторые виды искусства, либо ситуацию удастся наладить.

Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу столкнулся с кадровым голодом. Из-за скудного финансирования из труппы уходят артисты, команду покидает технический персонал. Не исключено, что некоторые постановки исчезнут из репертуара.

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Первыми забили тревогу артисты балета. Существуют риски, что через несколько лет в Молдове исчезнет этот вид сценического искусства, хотя он по-прежнему собирает полные залы.

Любители балета в Новый год могут остаться без праздничных спектаклей. “Щелкунчик”, который ставят на молдавской сцене более 20 лет, на грани срыва из-за того, что балетная труппа Национального театра оперы и балета разваливается. Артисты бегут из Молдовы из-за низких зарплат.

“В прошлом году у нас было 22 артиста балета. Но в это число входили и учащиеся хореографического колледжа. Они выпустились, но не проработали в театре ни дня, не остались в стране ни дня. Как получили диплом, сразу уехали. Проблема в зарплате. У нас театр предлагает максимум 3500 леев”, - рассказала руководитель балетной труппы Анастасия Хомицкая.

Кадровый голод этим не ограничивается. Национальному театру не хватает и технического персонала: электриков, инженеров, монтировщиков. Найти работников даже среди студентов трудно - их тоже не устраивает зарплата, которую предлагает театр.

О том, как урегулировать ситуацию в Национальном театре оперы и балета, а также в других родственных учреждениях, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

"Молдове посчастливилось иметь такой театр благодаря нашим выдающимся представителям культуры. В первую очередь, благодаря Марии Биешу. Ситуация сегодня – деликатная. За последнее время был ряд скандалов, связанных с этим коллективом. Мы предпримем все меры, чтобы вернуть театр в нормальное русло", - заявил Попович.

Министр пообещал, что в ближайшее время порядок будет наведен. Наследство, которое получил новый кабинет министров Молдовы от своих предшественников, - плачевно, утверждает Попович.

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"Есть проблемы и с центрами культуры на местном уровне. Там тоже происходят сложные процессы. Есть проблемы с заработной платой, происходят процессы оптимизации. У меня была встреча с руководителями районных управлений культуры. Мы наметили ряд мер, чтобы сделать сотрудникам предложения по зарплате", - заявил Попович.

В отрасли в целом, по словам министра, есть и другие проблемы. Это – качество подготовки кадров для профильных учреждений. Более того, в районах страны руководителями Домов культуры становятся люди, далекие от этой сферы. А в ряде районов библиотеки, музыкальные школы и дома культуры объединяют, чтобы сэкономить бюджетные средства.

Министр выразил надежду, что ситуацию удастся исправить в самое ближайшее время.

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Теги:
балет, опера, уход, кадры, Национальный театр оперы и балета им. Марии Биешу, видео


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