Кризис НАТО: Турция отказалась принять план альянса по защите стран Балтии от России

Анкара обозначила свою жесткую позицию накануне саммита глав государств и правительств стран НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне.

Турция не стала поддерживать план Североатлантического альянса по защите стран Прибалтики и Польши, передало агентство Reuter со ссылкой на высокопоставленные источники в штаб-квартире организации.

При этом в Анкаре призвали представителя в НАТО занимать жесткую позицию, требуя от военного блока официально признать силы самообороны курдов террористами.

"Они (турецкие власти – ред.) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования, пока не добьются уступок", — заявил дипломатический источник.

Другой источник назвал поведение турецкой стороны "разрушительным" для альянса.

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