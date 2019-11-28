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Кризис НАТО: Турция отказалась принять план альянса по защите стран Балтии от России

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© Ruptly Nato TV
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191128/28355334/krizis-nato-turkey-otkazalas-prinyat-plan-alyansa-po-zaschite-stran-baltii-ot-russia.html

Анкара обозначила свою жесткую позицию накануне саммита глав государств и правительств стран НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне.

Турция не стала поддерживать план Североатлантического альянса по защите стран Прибалтики и Польши, передало агентство Reuter со ссылкой на высокопоставленные источники в штаб-квартире организации.

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган
© Sputnik / Сергей Гунеев
Реакция НАТО на встречу Путина и Эрдогана

При этом в Анкаре призвали представителя в НАТО занимать жесткую позицию, требуя от военного блока официально признать силы самообороны курдов террористами.

"Они (турецкие власти – ред.) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования, пока не добьются уступок", — заявил дипломатический источник.

Другой источник назвал поведение турецкой стороны "разрушительным" для альянса.

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