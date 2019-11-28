Полет с “кортежем”: японские и южнокорейские истребители сопроводили Ту-95МС

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Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.
Полет продлился более 10 часов, на отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождались истребителями ВВС Японии и Южной Кореи.
Как отметили в министерстве обороны, полеты российской боевой авиации проходят строго в соответствии с международными правилами и без нарушений границ других государств.