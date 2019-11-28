Как страны Балтии борются с "Джеймсами Бондами" из России

Власти Эстонии придумали новый способ борьбы с неугодными журналистами. Мало того, что они не присылают пресс-релизы и не аккредитовывают тех, кто может быть не согласен с официальной позицией Таллина, так еще и замораживают счета в банках.

Сотрудники агентства Sputnik несколько недель не могут получить зарплату и рассчитаться за аренду помещения.

О препятствиях работе корреспондентов в странах Балтии в эфире НТВ рассказал заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

Кого из редакторов Sputnik сравнили с Джеймсом Бондом и кто еще из российских СМИ испытал на себе давление русофобов?

Ответы - в нашем видео.

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