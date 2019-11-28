Как страны Балтии борются с "Джеймсами Бондами" из России

Сотрудники агентства Sputnik несколько недель не могут получить зарплату и рассчитаться за аренду помещения.
О препятствиях работе корреспондентов в странах Балтии в эфире НТВ рассказал заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.
Кого из редакторов Sputnik сравнили с Джеймсом Бондом и кто еще из российских СМИ испытал на себе давление русофобов?
Ответы - в нашем видео.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK