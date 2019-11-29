Лавров посоветовал Западу отказаться от имперских замашек - видео

Смотрите на видео Sputnik, что ответил глава российского МИД Сергей Лавров на вопрос о поисках решения проблемы санкций в отношениях Москвы и Запада.

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего выступления в Дипломатической академии МИД Киргизии заявил, что многие лидеры западных стран проводят устаревшую политику, которая лишь обостряет отношения между Западом и Россией.

"Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию — отказаться от имперских замашек, привычек из прошлых веков, привычек диктовать всем свою волю и становиться судьей всему и вся", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства в ходе своего выступления в Дипломатической академии МИД Кыргызстана.

Он добавил, что санкции были введены под предлогом украинских событий, и когда западные коллеги говорят России о выполнении минских договоренностей как о предлоге для снятия санкций, то ответ один – Россия не упомянута в этих документах.

"Россия как член нормандской четверки, где также представлена Украина, Германия и Франция, сформировала рамки, которые легли в основу минских договоренностей", - подчеркнул Лавров.

Напомним, в Бишкеке 27-28 ноября прошла серия встреч Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на высоком и высшем уровнях. Визит Сергея Лаврова начался в Дипломатической академии Кыргызстана. Там главе МИД России присвоили звание почетного профессора вуза.

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