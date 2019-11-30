Детским садам Латвии придадут национальный акцент

В каждом детском саду Латвии обяжут ввести группы на национальном языке.
Официально русскоязычные группы оставляют. Но правозащитники считают, что законопроект, одобренный Сеймом в первом чтении, сократит их до минимума, в худшем случае - до нуля.
Сейм запретил русским в Латвии менять национальность >>>
Что о переходе на латышский язык думают юристы и правозащитники и как на происходящее реагируют в России - смотри в нашем видео.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK