17:08 30 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Видео

Детским садам Латвии придадут национальный акцент

Получить короткую ссылку
27 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
https://cdn1.img.sputnik.md/images//2839/04/28390498.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191130/28382503/detskim-sadam-latvii-pridadut-natsionalnyy-aktsent.html

Русскоязычные группы в дошкольных учреждениях пока оставляют, но со временем их число может максимально сократиться.

В каждом детском саду Латвии обяжут ввести группы на национальном языке.

Официально русскоязычные группы оставляют. Но правозащитники считают, что законопроект, одобренный Сеймом в первом чтении, сократит их до минимума, в худшем случае - до нуля.

Сейм запретил русским в Латвии менять национальность >>>

Что о переходе на латышский язык думают юристы и правозащитники и как на происходящее реагируют в России - смотри в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Несвобода слова: в Латвии заблокировали сайт Baltnews
Удар по СМИ России: Латвия запретила трансляцию российских каналов - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девушка в магазине во время скидок в Нью-Йорке
Как не слететь с катушек в "Черную пятницу" - фото
Детским садам Латвии придадут национальный акцент
Детским садам Латвии придадут национальный акцент
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться