Детским садам Латвии придадут национальный акцент

Русскоязычные группы в дошкольных учреждениях пока оставляют, но со временем их число может максимально сократиться.

В каждом детском саду Латвии обяжут ввести группы на национальном языке.

Официально русскоязычные группы оставляют. Но правозащитники считают, что законопроект, одобренный Сеймом в первом чтении, сократит их до минимума, в худшем случае - до нуля.

Сейм запретил русским в Латвии менять национальность >>>

Что о переходе на латышский язык думают юристы и правозащитники и как на происходящее реагируют в России - смотри в нашем видео.

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