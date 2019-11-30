Польша возобновит эксплуатацию советских истребителей МиГ-29

По официальным данным, польские Вооруженные силы располагают 30 советскими истребителями МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22.
Полеты МиГ-29 были прекращены 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. Пилоту тогда удалось спастись. В предыдущей катастрофе осенью прошлого года погиб пилот.
"Командующий ВВС после анализа рекомендаций принял решение об эксплуатации самолетов МиГ-29", - заявило генеральное командование Вооруженных сил страны в своем аккаунте в Twitter.
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