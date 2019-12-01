Мама "девочки в маске” показала первые результаты лечения девочки в России

Луна Феннер появилась на свет с большим родимым пятном на лице, но американские врачи не смогли предложить им оптимальный вариант лечения.

Хотя дефект безвреден для здоровья ребенка, в будущем он может перерасти в меланому. Родители девочки решились на хирургическое вмешательство, которого у них на родине добиться не удалось.

Об истории Луны узнал хирург-онколог из Краснодара и пригласил родителей с дочкой приехать на консультацию.

Луна и ее мама Кэрол добрались в Россию в сентябре, девочке было сделано несколько операций и уже есть первые ощутимые результаты.

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