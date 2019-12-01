19:20 01 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Видео

Мама "девочки в маске” показала первые результаты лечения девочки в России

Получить короткую ссылку
26610
Новости
Все новости
Все новости
© Video : RUPTLY/ instagram/@luna.love.hope/ instagram/@svetlana.alexutkina
https://cdn2.img.sputnik.md/images//2839/43/28394351.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191201/28394387/mama-devochki-v-maske-pokazala-pervye-rezultaty-ee-lecheniya-v-russia.html

Луна Феннер появилась на свет с большим родимым пятном на лице, но американские врачи не смогли предложить им оптимальный вариант лечения.

Хотя дефект безвреден для здоровья ребенка, в будущем он может перерасти в меланому. Родители девочки решились на хирургическое вмешательство, которого у них на родине добиться не удалось.

Об истории Луны узнал хирург-онколог из Краснодара и пригласил родителей с дочкой приехать на консультацию.

Луна и ее мама Кэрол добрались в Россию в сентябре, девочке было сделано несколько операций и уже есть первые ощутимые результаты.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Редкая операция: вместо 14 пальцев на руках осталось положенное число - фото


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт группы ДДТ в Кишиневе
Российская группа ДДТ рассказала свою "Историю звука" в Кишиневе - фото
Мама девочки в маске” показала первые результаты ее лечения в России
Мама "девочки в маске” показала первые результаты лечения девочки в России
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться