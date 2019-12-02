Бой до потери сознания, чем опасны смешанные единоборства - видео

Грузинский спортсмен Давид Микропуло потерял сознание во время поединка с российским борцом Курбаном Зайнулабидовым на вечере смешанных единоборств, который прошел в Москве - смотрите видео.

Турнир состоялся в столице России 1 декабря. Бой Микропуло с Зайнулабидовым получился драматичным, отмечает

С первых же минут на ринге чувствовалось превосходство российского спортсмена. В конце первого раунда Зайнулабидов провел удушающий прием. Грузинский спортсмен потерял сознание и судье пришлось остановить бой. Медики оказали бойцу помощь и спустя несколько минут Микропуло пришел в себя.

Победители соревнования получили пояса чемпионов и кубки.

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