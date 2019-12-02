Бой до потери сознания, чем опасны смешанные единоборства - видео

С первых же минут на ринге чувствовалось превосходство российского спортсмена. В конце первого раунда Зайнулабидов провел удушающий прием. Грузинский спортсмен потерял сознание и судье пришлось остановить бой. Медики оказали бойцу помощь и спустя несколько минут Микропуло пришел в себя.
Победители соревнования получили пояса чемпионов и кубки.
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