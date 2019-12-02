Путин и Си Цзиньпин открыли газопровод "Сила Сибири"

Президент России председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин в понедельник дали старт поставкам российского газа в Китай. Запуск прошел в режиме телемоста.

Контракт между российским "Газпромом" и китайской CNPC был подписан в 2014 году.

Сданный в эксплуатацию участок составляет около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем).

Строительство газопровода заняло более пяти лет, его стоимость оценивается в 1,1 триллиона рублей.

На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 километров. Экспортная производительность - 38 миллиардов кубометров газа в год.

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