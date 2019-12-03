"Дорогами памяти" – гильзы с молдавской землей передали в Россию - видео

В столичном Доме армии, прошло торжественное мероприятие по передаче капсул с молдавской землей с мест боев за освобождение республики от фашизма.

Кишинев принял завершающий этап акции "Дорогами памяти", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать 9 мая 2020 года. В Россию передали гильзы с молдавской землей, которую собрали с мест самых ожесточенных боев за освобождение республики.

Капсулы лягут в основание главного храма Вооруженных сил РФ. В торжественном собрании принял участие министр обороны РМ Виктор Гайчук.

"Я взволнован в момент передачи представителям Посольства России в Молдове земли с могил солдат, погибших на территории Молдовы во время ВОВ. Это мероприятие очень важно, поскольку через 75 лет, таким образом, герои вернутся домой, на родную землю. О событиях второй мировой войны должен помнить каждый из нас, почитать павших. Мы обязаны донести до молодого поколения значения этих кровавых битв", - заявил министр обороны РМ.

Гайчук вручил капсулы с землей, собранной на днестровских плацдармах, послу России Олегу Васнецову. Часть капсул останется в музее Национальной армии РМ, как символ единения советских народов во время Великой Отечественной войны.

"Сегодня мы присутствуем при акции передачи гильз с землей, cобранной на территории РМ, на местах сражений ВОВ и вблизи воинских мемориалов. Эта инициатива принадлежит министерству обороны Российской Федерации. Гильзы впоследствии будут переданы главному храму вооруженных сил России, строящемуся в Москве. Подобная акция проходит на территории нашей страны и в государствах, где огненным мечом Вторая мировая прошла, оставив миллионы погибших солдат", - сказал Васнецов.

Дипломат поблагодарил руководство Молдовы и министерства обороны за столь торжественную организацию мероприятия. Министр обороны РМ вручил Послу РФ подарок – штык от солдатской винтовки времен ВОВ. Особые эмоции вызвала передача капсул с землей у ветерана ВОВ Василия Литвинова.

"В этой войне мы вели очень тяжелую, отчаянную борьбу за свободу и независимость нашей Родины. И потому мы победили. Потребовалось величайшее напряжение духовных и физических сил всего советского народа, как на фронте, так и в тылу. Это был невиданный человечеством ранее широкомасштабный народный подвиг", - уточнил Ливтвинов. © Sputnik / Miroslav Rotari Посольство РФ обеспокоено случаями вандализма в отношении памятников героям ВОВ

Высота Храма ВС РФ вместе с крестом по проекту составит 95 метров. Барабан главного купола будет диаметром в 19,45 метров - в честь года окончания ВОВ.

Акция "Дороги памяти" охватывает многие европейские страны. Церемониалы отбора земли недавно состоялись в Нидерландах и в Словакии, а вскоре пройдут и в других странах Европы и даже в США, где тоже есть могилы советских солдат.

В России акция стартовала летом — 22 июня 2019 года во всех субъектах Российской Федерации состоялся торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений, а также воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны.

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