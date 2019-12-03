Эксклюзив Sputnik: Усатый о сценариях без транзита газа через Украину

Газовая тема для Молдовы остается одной из самых животрепещущих, но все упирается в то, что произойдет с подачей голубого топлива через территорию Украины.

Глава Минэкономики Молдова Анатол Усатый рассказал Sputnik о вариантах поставки газа, если прекратится транзит голубого топлива через Украину.

"Для этого было разработано очень много сценариев. Все они прорабатываются буквально до последнего винтика. Есть один из вариантов, вплоть до покупки российского газа на границе Российской Федерации и Украины. После этого "Молдовагаз" должна оплатить транзит, и уже по цене газа плюс транзит поставлять в Молдову", - сказал министр.

По его словам, другой вариант, который рассматривается официальным Кишиневом и очень серьезно над ним работает, это - поставка газа через "Турецкий поток", через Трансбалканскую ветку.

"Технические вопросы уже полностью отработаны. Не буду углубляться в детали. Осталось несколько вещей. Плюс остается юридическая часть подписания контрактов по подключению. Есть и этот вариант, который позволит обеспечить полностью поставки газа необходимых объемов на территорию Молдовы, включая Левобережье", - отметил Усатый.

По его словам, необходимо рассматривать и запасные варианты.

"Учитывая, что риск возникновения (непредвиденных – ред.) ситуаций все-таки есть, мы должны рассматривать абсолютно все варианты, в том числе - напрямую покупку газа в Евросоюзе, Украине. Чтобы купить это топливо, нам нужно дополнительное соглашение – аккредитив, потому что покупки на открытом рынке подразумевают такой инструмент, как аккредитив. Для того, чтобы была возможность купить этот газ в случае абсолютной необходимости или для того, чтобы восполнить пики потребления газа, у нас есть вариант, который мы даже не называем "A", "B" или "C", это вариант "X", наверное, это абсолютно последняя линия обороны, когда в случае необходимости мы закупаем напрямую у украинских трейдеров", - сказал Усатый.

По его словам, в этом случае Европейский банк реконструкции и развития предоставит трейдерам гарантию, которая позволит Молдове получать этот газ.

"Это один из очень маловероятных сценариев. Но, учитывая, возможные последствия возникновения риска, для нас абсолютно необходимо иметь очень много сценариев для любой ситуации", - сказал Усатый.

К слову, этот проект соглашения с ЕБРР будет обсуждаться на заседании правительства в среду, 4 декабря.

Самый желательный и выгодный для Молдовы вариант поставки газа, как подчеркнул глава Минэкономики, - это сохранение традиционной схемы закупки топлива, то есть транзитом через Украину. Если все же по этому пути поставлять газ не получится, то самым оптимальным для Молдовы может стать именно Трансбалканский коридор.

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