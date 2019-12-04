В Санкт-Петербурге стартовал обратный отсчет до Евро - 2020

В церемонии запуска таймера, показывающего сколько осталось ждать начала футбольного праздника, приняли участие капитан сборной России Артем Дзюба, бывшие игроки национальной команды Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев.

Помимо часов, в городе на Неве открыли центр выдачи Fan ID – паспортов болельщика, предназначенных для идентификации зрителей, купивших билет на матчи чемпионата Европы-2020 в Петербурге.

В финальной части турнира во второй раз примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.

Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020 года встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Санкт-Петербург примет четыре матча Евро - 2020.

Зрители увидят три игры первого этапа в группе B (две из них – с участием сборной России), а также один из четвертьфиналов 3 июля.

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