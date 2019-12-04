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Праздники приходят: пассажиров аэропорта Кишинева ждет много сюрпризов

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191204/28435737/prazdniki-prikhodyat-passazhirov-aeroporta-chisinau-zhdet-mnogo-syurprizov.html

Атмосфера волшебства и новогоднего настроения царит в Международном аэропорту Кишинева: как будут удивлять пассажиров главной воздушной гавани страны, смотрите в видео Sputnik.

Зимние праздники — это хороший повод для встречи с близкими, для отдыха, подарков и волшебства. К Новому году и Рождеству всем пассажирам Международного аэропорта Кишинева подготовлено множество приятных сюрпризов.

Праздничная атмосфера ощущается еще на входе в здание терминала, а внутри аэропорт преобразился до неузнаваемости.

"На Новый год у нас обычно готовятся сюрпризы, связанные с молдавскими традициями. Это делается не только для тех, кто возвращается на праздники домой, но и для иностранных туристов, потому что аэропорт – это и визитная карточка Республики Молдова. Колядки, национальные костюмы, традиционные праздничные песни", - рассказала пресс-секретарь Международного аэропорта Кишинева Родика Русу.

Главная ель и ее "меньшие сестры", разноцветные огни, яркие декоративные элементы - все вместе это создает запоминающее убранство и чувство приближения чудесной зимней поры.

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