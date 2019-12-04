НАТО увеличивает оборонные расходы. Вступит ли Россия в гонку вооружений?

В Лондон слетелись лидеры стран Североатлантического альянса. 70-летие блока отметили в атмосфере предстоящего Рождества: под праздничные песнопения.

Однако темы поднимались серьезные. Говорили о Сирии, увеличении оборонных расходов и России.

В частности, лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне договорились, что дополнительных оборонных трат в объеме 400 миллиардов долларов к 2024 году - мало, необходимы дополнительные усилия.

"Мы признаем огромный прогресс, который мы реализовали, но мы сфокусируемся на необходимости дополнительных усилий, особенно, выделять на оборону не меньше 2 процентов ВВП", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг журналистам на пресс-конференции.

О росте военных расходов блока, а также о том, чем Эммануэль Макрон разозлил Дональда Трампа и что по поводу экспансии альянса думают в Кремле – смотри в нашем видео.

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