01:28 05 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.38
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Видео

НАТО увеличивает оборонные расходы. Вступит ли Россия в гонку вооружений?

Получить короткую ссылку
19 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2843/81/28438131.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191204/28438213/nato-uvelichivaet-oboronnye-raskhody-vstupit-li-russia-v-gonku-vooruzheniy.html

В Лондон слетелись лидеры стран Североатлантического альянса. 70-летие блока отметили в атмосфере предстоящего Рождества: под праздничные песнопения.

Однако темы поднимались серьезные. Говорили о Сирии, увеличении оборонных расходов и России.

В частности, лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне договорились, что дополнительных оборонных трат в объеме 400 миллиардов долларов к 2024 году - мало, необходимы дополнительные усилия.
© Sputnik / Alexei Druzhinin
Юбилей с умершим мозгом. Выиграет ли Россия от разлада в НАТО

"Мы признаем огромный прогресс, который мы реализовали, но мы сфокусируемся на необходимости дополнительных усилий, особенно, выделять на оборону не меньше 2 процентов ВВП", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг журналистам на пресс-конференции.

О росте военных расходов блока, а также о том, чем Эммануэль Макрон разозлил Дональда Трампа и что по поводу экспансии альянса думают в Кремле – смотри в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Песков: дружба с Россией не является препятствием для партнерства с НАТО
Эксперт: многие действия НАТО являются скрытой подготовкой к войне


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Завершающий этап акции Дорогами памяти к 75-летию Победы прошел в Кишиневе
Уникальная акция к 75-летию Победы прошла в Кишиневе - фото
Магия зимних праздников дошла и до аэропорта Кишинева
Праздники приходят: пассажиров аэропорта Кишинева ждет много сюрпризов
SputnikPro расскажет о трендах в онлайн-СМИ и отработке fake news
SputnikPro расскажет о трендах в онлайн-СМИ и отработке "fake news"

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться