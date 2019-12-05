Путин: РФ выступает против милитаризации космоса, но ситуация требует внимания

"Ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики", - отметил российский лидер.
По его словам, военно-политическое руководство США открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и планирует там боевые операции.
Президент РФ обратил внимание, что Россия выступает против милитаризации космоса, но будет укреплять орбитальную группировку и космическую отрасль в целом.
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