"Дело Скрипалей 2.0": к чему приведет дипломатический скандал между Россией и Германией

Между Германией и Россией разгорелся дипломатический скандал. Немецкий посол России в Берлине Сергей Нечаев уже заявил об отсутствии доказательств причастности российских госструктур к криминальному эпизоду трехмесячной давности.
Заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что для обвинений нужны веские основания. По его словам, в Германии есть "определенные лица", которые пытаются испортить отношения этой страны с Россией.
О причинах принятого Берлином решения и о том, есть ли здесь связь с газопроводом “Северный поток - 2” - в нашем видео.
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