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"Дело Скрипалей 2.0": к чему приведет дипломатический скандал между Россией и Германией

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МИД 4 декабря объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине 23 августа 2019 года.

Между Германией и Россией разгорелся дипломатический скандал. Немецкий посол России в Берлине Сергей Нечаев уже заявил об отсутствии доказательств причастности российских госструктур к криминальному эпизоду трехмесячной давности. 

Заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что для обвинений нужны веские основания. По его словам, в Германии есть "определенные лица", которые пытаются испортить отношения этой страны с Россией.

О причинах принятого Берлином решения и о том, есть ли здесь связь с газопроводом “Северный поток - 2” - в нашем видео.

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