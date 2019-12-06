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Мош Крэчун - в Sputnik Молдова: какими будут зимние праздники

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Sputnik Молдова
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В Молдове скоро стартует Caravana de Crăciun, а Академия Мош Крэчуна давно принимает письма - смотрите в прямом эфире, что расскажет главный новогодний волшебник.

Приближаются новогодние праздники. И взрослые, и дети в ожидании снега, подарков, вкусного застолья, и все мы верим и ждем новогоднее чудо.

На следующей неделе с центральной площади Кишинева стартует очередной "Караван Крэчуна" (Caravana de Crăciun).

Академия Мош Крэчуна (Academia lui Moș Crăciun) готовится к зимним праздникам. Ведь Мош Крэчун воплощает многие наши представления о предновогодних и новогодних ярких днях.

Куда отправляется в этом году Caravana de Crăciun? С каким настроением и подарками едет караван? О чем думает и мечтает сказочный и реальный персонаж – любимец детей и взрослых Мош Крэчун? Главный волшебник зимы, его свита и помощники Caravana de Crăciun - в пресс-центре Sputnik Молдова.

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