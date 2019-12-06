Мош Крэчун - в Sputnik Молдова: какими будут зимние праздники

Приближаются новогодние праздники. И взрослые, и дети в ожидании снега, подарков, вкусного застолья, и все мы верим и ждем новогоднее чудо.
На следующей неделе с центральной площади Кишинева стартует очередной "Караван Крэчуна" (Caravana de Crăciun).
Академия Мош Крэчуна (Academia lui Moș Crăciun) готовится к зимним праздникам. Ведь Мош Крэчун воплощает многие наши представления о предновогодних и новогодних ярких днях.
Куда отправляется в этом году Caravana de Crăciun? С каким настроением и подарками едет караван? О чем думает и мечтает сказочный и реальный персонаж – любимец детей и взрослых Мош Крэчун? Главный волшебник зимы, его свита и помощники Caravana de Crăciun - в пресс-центре Sputnik Молдова.
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