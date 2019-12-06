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Трамп намерен решить вопрос с невыдачей виз российским дипломатам в ООН

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https://ru.sputnik.md/video/20191206/28462014/trump-reshenie-problema-nevydachya-viz-rossiyskim-diplomatam-un.html

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с постпредами стран Совбеза ООН, среди которых был и представитель России Василий Небензя. Как прошла встреча, о чем говорили дипломаты, смотрите на видео.

Здание ООН
CC0 / Pixabay / jensjunge
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В частности, стороны обсудили ситуацию с невыдачей виз российской делегации в ООН. 

Этот случай прошел в сентябре перед 74-й сессией Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке.

Выяснилось, что американский лидер был не в курсе подробностей.

Сама же организация призвала Вашингтон прекратить практику невыдачи виз дипломатам.

Трамп пообещал разобраться с проблемой.

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