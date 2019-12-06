В московском метро запустили тематический поезд к 5-летию ЕАЭС

На Кольцевой линии с сегодняшнего дня и в течение полугода можно проехаться в тематическом поезде, посвященном пятилетию Евразийского экономического союза.
В состав включены пять двухсекционных вагонов.
"Интерьер каждого из них посвящен одному из государств-участников ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России. Пассажиры смогут узнать интересные факты о странах, ознакомиться с их основными отраслями промышленности и особенностями национальной кухни", - отметили в пресс-службе Московского метрополитена.
Коды быстрого реагирования помогут пассажирам посмотреть анимационные ролики о ЕАЭС, а также перейти на странички ЕЭК в соцсетях.
Подробности - в нашем видео.
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