В московском метро запустили тематический поезд к 5-летию ЕАЭС

В московской подземке стало традицией: помимо "именных" составов выпускать на линию также специально приуроченные к той или иной дате.

На Кольцевой линии с сегодняшнего дня и в течение полугода можно проехаться в тематическом поезде, посвященном пятилетию Евразийского экономического союза.

В состав включены пять двухсекционных вагонов.

"Интерьер каждого из них посвящен одному из государств-участников ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России. Пассажиры смогут узнать интересные факты о странах, ознакомиться с их основными отраслями промышленности и особенностями национальной кухни", - отметили в пресс-службе Московского метрополитена.

В каждом вагоне можно узнать обобщающую информацию об Евразийском экономическом союзе, его задачах и истории становления, об Евразийской экономической комиссии.

Коды быстрого реагирования помогут пассажирам посмотреть анимационные ролики о ЕАЭС, а также перейти на странички ЕЭК в соцсетях.

Подробности - в нашем видео.

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