Мишка бежит на Юг: медвежонок оказался в тоннеле, но успешно выбрался

Житель югоосетинской республики опубликовал ролик необычного пешехода в тоннеле на Транскавказской автомагистрали - смотрите видео.

По единственной дороге, которая соединяет Россию и Южную Осетию, со всех ног бежал медвежонок.

"Не бойся, не бойся", - говорил животному автор ролика Заур Остаев.

Видео побега самого милого нарушителя госграницы сразу же вызвало умиление пользователей сети и собрало тысячи лайков и сотни комментариев.

Помимо шуток о наличии у пушистого участника дорожного движения ввоза, пользователей Сети озаботила и судьба косолапого. Но финал у этой истории счастливый - в конце записи видно, как выбежав из тоннеля, медвежонок сворачивает с Транскама и прячется за снежным холмом.

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