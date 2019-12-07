15:02 07 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.48
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Видео

Мишка бежит на Юг: медвежонок оказался в тоннеле, но успешно выбрался

Получить короткую ссылку
10 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Заур Остаев
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2845/76/28457621.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191207/28457681/mishka-bezhit-na-yug-medvezhonok-tonnel-schastlivy-final-video.html

Житель югоосетинской республики опубликовал ролик необычного пешехода в тоннеле на Транскавказской автомагистрали - смотрите видео.

По единственной дороге, которая соединяет Россию и Южную Осетию, со всех ног бежал медвежонок.

"Не бойся, не бойся", - говорил животному автор ролика Заур Остаев.

Медведь в грузовике
Youtube / ViralHog
Медведь нашел новый способ развлечься и оккупировал авто - забавное видео
Видео побега самого милого нарушителя госграницы сразу же вызвало умиление пользователей сети и собрало тысячи лайков и сотни комментариев.

Помимо шуток о наличии у пушистого участника дорожного движения ввоза, пользователей Сети озаботила и судьба косолапого. Но финал у этой истории счастливый - в конце записи видно, как выбежав из тоннеля, медвежонок сворачивает с Транскама и прячется за снежным холмом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Белый медведь на Чукотке улыбнулся фотографу: это видео удивит всех
Невероятная жизнь медведя Степы, он умный и добрый - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Fulger: 28 лет на передовой линии борьбы с преступностью
Спецназу Fulger 28 лет: церемония плюс демонстрация боевой выучки - фото
Мишка бежит на Юг: медвежонок в тоннеле между Владикавказом и Цхинвалом
Мишка бежит на Юг: медвежонок оказался в тоннеле, но успешно выбрался
Руководство Кишинева: первые лица мэрии и состав мунсовета
Руководство Кишинева - мэрия и мунсовет

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться