Мишка бежит на Юг: медвежонок оказался в тоннеле, но успешно выбрался

По единственной дороге, которая соединяет Россию и Южную Осетию, со всех ног бежал медвежонок.
"Не бойся, не бойся", - говорил животному автор ролика Заур Остаев.
Помимо шуток о наличии у пушистого участника дорожного движения ввоза, пользователей Сети озаботила и судьба косолапого. Но финал у этой истории счастливый - в конце записи видно, как выбежав из тоннеля, медвежонок сворачивает с Транскама и прячется за снежным холмом.
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