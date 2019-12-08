16:39 08 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.48
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Видео

Как вырастить звезду NBA: секрет раскрыт - видео

Получить короткую ссылку
4310
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alex Shlamov
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2847/43/28474398.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191208/28474457/kak-vyrastiti-zvezu-nba-video.html

Глядя на Марину Кодуа, мать того самого Зазы Пачулия, благодаря которому в американской Национальной баскетбольной Лиге (NBA) узнали о Грузии, понимаешь – за спиной каждого чемпиона стоит не менее успешная мама.

Активная, целеустремленная и трудолюбивая, Марина Кодуа привыкла всего достигать своим трудом. Она могла бы почивать на лаврах сына. Но вместо этого много работает, строит успешный бизнес.

Она поделилась секретом, как достичь успеха и как воспитать чемпиона. Смотрите эксклюзивное интервью Sputnik Грузия Марины Кодуа-Пачулия. Также она рассказала, чем ради успеха приходится жертвовать в жизни и каким принципам нельзя изменять.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Тарпищев назвал способ, как вырастить чемпиона в Молдове
Молдавский тяжелоатлет Тудор Чобану стал чемпионом Европы среди юниоров
Бильярдист из Молдовы увез приз в полтора миллиона рублей с турнира в России


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели в Молдове и в мире
Секрет на миллион: мама Зазы Пачулия рассказала, как вырастить звезду NBA
Как вырастить звезду NBA: секрет раскрыт - видео
Православный календарь 2020
Православный календарь на 2020 год

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться