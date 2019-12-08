Как вырастить звезду NBA: секрет раскрыт - видео

Активная, целеустремленная и трудолюбивая, Марина Кодуа привыкла всего достигать своим трудом. Она могла бы почивать на лаврах сына. Но вместо этого много работает, строит успешный бизнес.
Она поделилась секретом, как достичь успеха и как воспитать чемпиона. Смотрите эксклюзивное интервью Sputnik Грузия Марины Кодуа-Пачулия. Также она рассказала, чем ради успеха приходится жертвовать в жизни и каким принципам нельзя изменять.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK