Как вырастить звезду NBA: секрет раскрыт - видео

Глядя на Марину Кодуа, мать того самого Зазы Пачулия, благодаря которому в американской Национальной баскетбольной Лиге (NBA) узнали о Грузии, понимаешь – за спиной каждого чемпиона стоит не менее успешная мама.

Активная, целеустремленная и трудолюбивая, Марина Кодуа привыкла всего достигать своим трудом. Она могла бы почивать на лаврах сына. Но вместо этого много работает, строит успешный бизнес.

Она поделилась секретом, как достичь успеха и как воспитать чемпиона. Смотрите эксклюзивное интервью Sputnik Грузия Марины Кодуа-Пачулия. Также она рассказала, чем ради успеха приходится жертвовать в жизни и каким принципам нельзя изменять.

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