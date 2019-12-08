Уникальная находка: в Якутии обнаружили древнейшего в мире щенка – видео

Примерный возраст найденного животного – 18 тысяч лет.

"Это сенсационная находка. Дело в том, что на территории Якутии были три находки такого рода", - отметил исследователь СВФУ им. М.К. Аммосова Сергей Федоров.

Это невероятно, но у щенка сохранились усы, зубы, шерсть и мочка носа. Сейчас его останки изучают шведские ученые. Они уже установили, что Догор – самец. Ему было всего лишь 2 месяца, когда он умер. Исследователи, правда, пока не установили причины смерти.

Главная загадка для исследователей – в другом: они пытаются понять, Догор – детеныш волка или собаки. Точного ответа пока нет. Но если подтвердится второе, то находка станет действительно революционной. Ведь это изменит представление о том, когда появились первые собаки, и когда их приручили.

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