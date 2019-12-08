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Уникальная находка: в Якутии обнаружили древнейшего в мире щенка – видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191208/28474556/unikalinaya-nahodka-drevny-schenok-video.html

Останки щенка по прозвищу Догор нашли в якутской вечной мерзлоте. Возможно, Догор – самый древний пес в мире, смотрите видео.

Примерный возраст найденного животного – 18 тысяч лет.

"Это сенсационная находка. Дело в том, что на территории Якутии были три находки такого рода", - отметил исследователь СВФУ им. М.К. Аммосова Сергей Федоров.

Запретный город в Пекине, Китай
CC BY-SA 2.0 / Ana Paula Hirama / Cidade Proibida em Beijing - China, Mar2012
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Это невероятно, но у щенка сохранились усы, зубы, шерсть и мочка носа. Сейчас его останки изучают шведские ученые. Они уже установили, что Догор – самец. Ему было всего лишь 2 месяца, когда он умер. Исследователи, правда, пока не установили причины смерти.

Главная загадка для исследователей – в другом: они пытаются понять, Догор – детеныш волка или собаки. Точного ответа пока нет. Но если подтвердится второе, то находка станет действительно революционной. Ведь это изменит представление о том, когда появились первые собаки, и когда их приручили.

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