Мировые звёзды спорта выступили в поддержку россиян - видео

Мировые звезды спорта не поддерживают действия WADA. Спортсмены поддержали российских коллег. Самые яркие фрагменты их заявлений – в нашем видео.

Спортсмены всего мира решили поддержать российских коллег, которым на четыре года запретили выступать под своим флагом. Решение вынесло Всемирное антидопинговое агентство. WADA также лишило Россию возможности проводить в стране международные соревнования на тот же 4-летний срок.

О том, что спортсменов "недопустимо ставить в такое положение" уже заявили боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, боксер Рой Джон, фехтовальщица Алехандра Бенитес и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Самые яркие фрагменты их заявлений – в нашем видео.

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