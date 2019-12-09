Ответ НАТО: Россия развернет противовоздушный купол над Арктикой - видео

В ближайшее время все арктические дивизионы получат на вооружение зенитно-ракетные комплексы С-400. Первые системы ЗРК начали развертывать в сентябре этого года.

"Происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400", - отметил командующий Северным флотом.

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