Колобков: РУСАДА может оспорить решение WADA в CAS

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что у российской стороны есть 21 день на подготовку ответа, согласны в РУСАДА с решением WADA или нет.

"Если не согласны, WADA отправляет иск в CAS, который будет рассматривать все доказательства и информацию с нуля. Будет объективный процесс, где будут заслушаны свидетели, эксперты, позиция лаборатории. До этого момента решение в силу не вступает", - сказал Колобков на пресс-конференции.

Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

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