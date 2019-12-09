22:37 09 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.33
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.73
Поиск
Видео

Колобков: РУСАДА может оспорить решение WADA в CAS

Получить короткую ссылку
38 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2849/27/28492745.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191209/28492795/kolobkov-rusada-mozhet-osporit-reshenie-wada-v-cas.html

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что у российской стороны есть 21 день на подготовку ответа, согласны в РУСАДА с решением WADA или нет.

"Если не согласны, WADA отправляет иск в CAS, который будет рассматривать все доказательства и информацию с нуля. Будет объективный процесс, где будут заслушаны свидетели, эксперты, позиция лаборатории. До этого момента решение в силу не вступает", - сказал Колобков на пресс-конференции.

Глава НОК Николай Журавский
© Sputnik / Alexandr Osmatesco
Журавский: весь мировой спорт многое потеряет без России
Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Алексеев: решение WADA в отношении России незаконное и необоснованное
Министр спорта РФ: мы давали WADA убедительные объяснения, но нас не услышали
Егорян, Вяльбе, Драчев и другие о решении WADA по отстранению россиян от Олимпиад


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
International Charity Bazar 2019
Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik
Колобков: РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде
Колобков: РУСАДА может оспорить решение WADA в CAS
Православный календарь 2020
Православный календарь на 2020 год

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться