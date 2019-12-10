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Путин помог Зеленскому попасть в кадр - видео

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В Париже в понедельник состоялось заседание "нормандской четверки". Перед началом переговоров президент России Владимир Путин развернул лидера Украины Владимира Зеленского к теле и фотокамерам .

В Париже прошла первая встреча президентов России и Украины. На видео запечатлено, как украинский лидер перебирал бумаги в папке, а Путин подсказал ему, что надо развернуться. После этого главы стран приступили к беседе.

На "нормандском саммите" участники обсудили ситуацию в Донбассе, поставки российского газа через Украину, выборы в ДНР и ЛНР, а также обмен пленными между Россией и Украиной.

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