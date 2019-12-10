Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии - видео

Ранее исполком организации единогласно принял решение ввести санкции против России и лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Российские спортсмены не смогут принимать участие в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, в течение четырех лет.

Допуск получат только “чистые” спортсмены, соревноваться они смогут в нейтральном статусе.

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