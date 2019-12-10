"Нормандский формат" привел к потеплению в отношениях России и Украины

Президенты России и Украины увиделись во Франции впервые. Путин заговорил о потеплении в отношениях. Подробности - в нашем видео.

Встреча "нормандской четверки" в Париже, кажется, сдвинула дело с мертвой точки. Лидеры России, Франции, Германии и Украины договорились о безальтернативном выполнении Минских соглашений. В ближайшее время начнется разведение сил и средств на трех пилотных участках юго-востока Украины. Дальше - больше.

Переговоры в "нормандском формате" длились почти пять с половиной часов. Полтора из них выделили на двустороннюю встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Президенты России и Украины увиделись во Франции впервые. Путин заговорил о потеплении в отношениях. Подробности - в нашем видео.

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