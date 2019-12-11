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Лавров встретился с Трампом за закрытыми дверьми: о чем шла речь - видео

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© Video : twitter/@realDonaldTrump/facebook/maria.zakharova
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2851/43/28514304.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191211/28514371/lavrov-vstretilsya-s-trump-za-zakrytymi-dvermi-o-chem-govorili.html

Переговоры главы российского МИД с президентом США длились всего 45 минут и проходили в закрытом для прессы режиме.

Сам формат встречи в очередной раз дал Вашингтону повод для обвинений в адрес Москвы.

Глава спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США назвал его "успехом российской пропаганды". Министр иностранных дел счел критику Адама Шиффа абсурдной.

В Кремле реакция была иной. "Сам факт, что российский министр был принят президентом США, — это важный момент. Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты — они важны", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Почему Лавров сравнил российских дипломатов со спортсменами и есть ли шанс на нормализацию отношений двух ведущих держав - смотри на нашем видео.

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