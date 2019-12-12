Путин раскритиковал попытки исказить правду о Великой Отечественной войне

Россия продолжит отвечать правдой всем, кто пытается исказить события Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета “Победа” в Кремле. Полное заявление российского лидера - в нашем видео.

Президент России напомнил, что недавняя резолюция Европейского парламента "поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз".

"Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941", - сказал Путин.

"А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы. Это цитата. Наш ответ на ложь - это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной Войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте, а то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать об этом", - заявил Путин.

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