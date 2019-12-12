Ты уже виноват, только потому что ты российский спортсмен: Генсек ВФВ о решении WADA

Спортивный руководитель также заявил, что вердикт не ограничивается одной целью.
«Такое впечатление, что это решение направлено не только против спорта, а против страны в целом, против флага, против гимна, против России», - сказал Яременко.
Он пожелал российским атлетам, чтобы все эти действия и решения международных организаций не повлияли на тренировочный процесс.
"Давайте будем вместе готовиться и выступать», - подчеркнул Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK