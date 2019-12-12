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Ты уже виноват, только потому что ты российский спортсмен: Генсек ВФВ о решении WADA

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко считает претензии Всемирного антидопингового агентства к России несправедливыми.

Спортивный руководитель также заявил, что вердикт не ограничивается одной целью.

«Такое впечатление, что это решение направлено не только против спорта, а против страны в целом, против флага, против гимна, против России», - сказал Яременко.

Владимир Путин
© Sputnik / Alexey Drujinin
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Генсек отметил, что, несмотря на то, что российские спортсмены могут выступать под нейтральными цветами, «флаг, гимн и страна всегда останутся в сердце».

Он пожелал российским атлетам, чтобы все эти действия и решения международных организаций не повлияли на тренировочный процесс.

"Давайте будем вместе готовиться и выступать», - подчеркнул Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола.

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