Видеомост Sputnik: Мария Захарова ответила на актуальные вопросы

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Захарова прокомментировала ход переговоров в формате "5+2" по Приднестровью Официальный представитель МИД России считает, что уходящий год был непростым для переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". 190

"Адские санкции США": почему России не стоит их бояться "Адские санкции" возвращаются в информационное поле и законодательную повестку США. Под ударом сенаторов и конгрессменов — рубль, государственные облигации России, нефтяные компании и газопроводы 8