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Видеомост Sputnik: Мария Захарова ответила на актуальные вопросы

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191213/28534005/Videomost-Mariya-Zakharova-otvechaet-na-aktualnye-voprosy-mezhdunarodnoy-politiki.html

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова приняла участие в видеомосте Sputnik и ответила на вопросы журналистов из Кишинева, Тбилиси, Минска и Москвы.

В Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова,  прошла трансляция большой пресс-конференции официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Мероприятие состоялось в формате видеомоста. Захарова ответила  на актуальные вопросы международной политики. В частности, затронула российско-молдавские отношения, а также положение русскоязычного населения и ситуация со свободой слова в странах Балтии.

Подключение к видеотрансляции пресс-центра Sputnik Молдова позволило принять участие в видеомосте представителей медиасообщества Молдовы.

Смотрите запись видеомоста.

Некоторые ответы можно прочитать здесь:



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