Видеомост Sputnik: Мария Захарова ответила на актуальные вопросы

В Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова, прошла трансляция большой пресс-конференции официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
Мероприятие состоялось в формате видеомоста. Захарова ответила на актуальные вопросы международной политики. В частности, затронула российско-молдавские отношения, а также положение русскоязычного населения и ситуация со свободой слова в странах Балтии.
Подключение к видеотрансляции пресс-центра Sputnik Молдова позволило принять участие в видеомосте представителей медиасообщества Молдовы.
Смотрите запись видеомоста.
Некоторые ответы можно прочитать здесь:
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