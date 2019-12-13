Проект SputnikPro в Кишиневе: критерии доходчивой и корректной информации - видео

Очередной модуль образовательного проекта SputnikPro был посвящен мультимедийной подаче информации и нюансам работы с недостоверными новостями (fake news).

По программе прошли мастер-классы от ведущих журналистов Международного информационного агентства "Россия сегодня" - "Видео, аудио, инфографика: играем по правилам онлайн" и "Как правильно отработать fake news".

Событие собрало представителей СМИ со всей республики - в пресс-центре Sputnik Молдова присутствовали журналисты, блогеры, СММ-специалисты из Кишинева, Бельц, Унген, Комрата, Чадыр-Лунги и других населенных пунктов республики.

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 17 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

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