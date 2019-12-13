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Захарова о вере Приднестровья в Россию: есть литература, а есть реалии дня

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191213/28540638/Zakharova-o-vere-Pridnestrovya-v-Rossiyu-Est-literatura-a-est-realii-dnya.html

Представитель приднестровских СМИ поинтересовался, отвечает ли Россия взаимностью. Что ответила Захарова – смотри в нашем видео.

В рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Минск-Кишинев официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопросы корреспондентов. Журналист тираспольского телеканала поинтересовался мнением Захаровой  - об взаимоотношениях и дружбе жителей Приднестровья и России.



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