Захарова о вере Приднестровья в Россию: есть литература, а есть реалии дня

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Представитель приднестровских СМИ поинтересовался, отвечает ли Россия взаимностью. Что ответила Захарова – смотри в нашем видео.
В рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Минск-Кишинев официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопросы корреспондентов. Журналист тираспольского телеканала поинтересовался мнением Захаровой - об взаимоотношениях и дружбе жителей Приднестровья и России.