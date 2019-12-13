Захарова: позитив переговоров в формате "5+2" растрачен - видео

По мнению официального представителя МИД России, стороны, посредники и наблюдатели должны вернуться к практике проведения 5-6 раундов дискуссий в течение года.

Кишинев и Тирасполь должны наладить нормальное гуманитарное, экономическое сотрудничество, а затем уже переходить к политическим переговорам. Об этом заявила в пятницу в рамках видеомоста, организованного агентством Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Уходящий год был непростым для переговорного процесса в формате "5+2" и тот потенциал, который был в 2019 году был попусту растрачен. Наверное, это объясняется электоральными и постэлекторальными процессами в Молдове", - отметила официальный представитель МИД России.

В формате "5+2" участвуют: Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта; Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников; Евросоюз и США - как наблюдатели.

Захарова выразила надежду, что в следующем году албанское председательство в ОБСЕ будет следовать по тем направлениям, которые заложены в регламентирующих документах, где предусматривается примерно 5-6 встреч в год в указанном формате.

"Это – реалистичный график. Он дает перспективы для реального продвижения вперед", - сказала она.

Другие детали - в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK