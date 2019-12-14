Как в Молдове "собирали" образ Моша Крэчуна

Мош Крэчун – молдавский аналог русского Деда Мороза, польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, Белорусского Зюзи, финского Йылувана, шведского Юльтумте, американского Санта Клауса. Мош Крэчун – это не копия Деда Мороза или Санта Клауса – у него свой характер, одежда и другие особенности.

Как в Молдове сделали правильный и самобытный образ Мош Крэчуна, рассказала менеджер проекта Academia lui Moș Crăciun Виктория Еминова.

Проект Academia lui Moș Crăciun действует в Молдове с 2001 года. Все письма к Мошу Крэчуну от детей из Молдовы, а также из других стран стекаются в руки "помощников" этого фольклерного персонажа. Мош Крэчун обязательно отвечает на все поступающие письма. Многим из просящих действительно дарят к Новому году желаемый подарок. Каждый может помочь с осуществлением мечты того или иного человека.

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"Образ Моша Крэчуна мы собирали по всем сказкам, какие могли найти у Иона Крянги и у других писателей, поэтов, как молдавских, так и румынских. Этот образ дался нам достаточно сложно, потому что в литературе не всегда можно найти достаточно информации", - заявила Еминова.

По ее словам, работая над составлением самобытного образа молдавского новогоднего героя, организаторы проекта Academia lui Moș Crăciun обратились в Академию наук Молдовы и в Национальный музей этнографии.

"Это настоящий традиционный образ Моша Крэчуна, нашего молдавского. Это вы можете заметить по его одежде, по тому что у всех Санта-Клаусов и других его коллег одежда идет в одном окрасе, у нас немножко в другом", - уточнила выступающая.

Ученые подтвердили, что в национальном фольклоре издавна существовал такой персонаж. После этого с помощью художников и был создан сказочный образ. Мош Крэчун – это коренастый старичок в овечьем тулупе, постолах, с тканой сумкой и в белой кушме, которая слегка опускается на глаза.

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