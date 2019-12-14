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На пороге новой холодной войны: как США запускали запрещенную ракету - видео

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Sputnik/RUPTLY/AP
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191214/28540928/Na-poroge-kholodnoy-voyny-SShA-ispytali-zapreschennuyu-DRSMD-raketu.html

Недавно глава Пентагона Марк Эспер объявил об успешном испытании неядерной баллистической ракеты наземного базирования. Смотрите на видео, как ее запускали.

Пуск запрещенной по ДРСМД ракеты доказывает, что американцы готовились к нему довольно долго, возможно, подгадывая под разрыв Соглашения. Об этом заявили в российском МИДе.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Ермаков подчеркнул, что действия Пентагона не могут не тревожить. 

"Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать", - подчеркнул Ермаков.

Глава Пентагона Марк Эспер объявил на прошлой неделе об успешном испытании неядерной баллистической ракеты наземного базирования. Ранее эти ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 

 Москва неоднократно озвучивала серьезные претензии к США по поводу соблюдения условий ДРСМД. Президент России Владимир Путин приводил в пример размещение в Румынии систем "Иджис" наземного базирования, которые в скором времени должны появиться также на территории Польши. "Это прямое нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что эти установки… используются на море для запуска ракет такого типа. Теперь они в нарушение договора появились на территории, на земле", — заявлял Путин.

Россия и США подписал ДРСМД в 1987 году, но в августе 2019 года Вашингтон вышел из договора в одностороннем порядке. 

В 2019 году Россия в ответ на действия США приостановила свое участие в соглашении.



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