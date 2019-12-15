Дерзкий попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь - видео

Чего только не сделаешь ради вкусных лакомств — пойдешь даже против в разы превосходящего тебя по размерам животного.

Этот вредный и надоедливый какаду живет в одном из заповедников для кенгуру в Австралии. На кадрах видно, как он подходит к двум мирно обедающим кенгурятам и кусает их за нос, заставляя оставить еду и уйти прочь.

Как утверждают сотрудники заповедника, обычно попугай кусает всех за хвост, пока те не уйдут, но это был первый случай, когда пернатый использовал другую тактику. Когда какаду остается наедине с едой, он выбрасывает плохие зерна на траву, а сам питается лучшими. Кенгурятам же остается только утолять голод.