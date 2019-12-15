Солнечный мальчик покорил конькобежный спорт - видео

У Арсения сразу два серьезных заболевания - синдром Дауна и врожденный порок сердца. Мальчик встал на коньки впервые, когда ему было 8 лет. Смотрите на видео, каких успехов он добился.

История 10-летнего Арсения Комарова из Армавира, который вопреки диагнозу встал на коньки и начал добиваться серьезных успехов. Благодаря спорту он улучшил здоровье и теперь готовится получить юношеский разряд.

Отстает от здоровых спортсменов Комаров всего на десять секунд. Расстояние в 500 м ребята пробегают чуть больше, чем за 1,5 минуты. Особенный спортсмен — за 1 минуту и 45 секунд. Когда в олимпийской сборной России узнали о необычном конькобежце, то с трудом в это поверили. Шестикратный чемпион Виктор Ан лично подписал шлем для Арсения Комарова, автографы дали и другие участники сборной.