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Солнечный мальчик покорил конькобежный спорт - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191215/28553102/Solnechnyy-malchik-pokoril-konkobezhnyy-sport.html

У Арсения сразу два серьезных заболевания - синдром Дауна и врожденный порок сердца. Мальчик встал на коньки впервые, когда ему было 8 лет. Смотрите на видео, каких успехов он добился.

История 10-летнего Арсения Комарова из Армавира, который вопреки диагнозу встал на коньки и начал добиваться серьезных успехов. Благодаря спорту он улучшил здоровье и теперь готовится получить юношеский разряд.

Отстает от здоровых спортсменов Комаров всего на десять секунд. Расстояние в 500 м ребята пробегают чуть больше, чем за 1,5 минуты. Особенный спортсмен — за 1 минуту и 45 секунд. Когда в олимпийской сборной России узнали о необычном конькобежце, то с трудом в это поверили. Шестикратный чемпион Виктор Ан лично подписал шлем для Арсения Комарова, автографы дали и другие участники сборной.



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