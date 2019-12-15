20:40 15 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Видео

Елку из запрещенных предметов установили в аэропорту Вильнюса - видео

Получить короткую ссылку
113 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / RUPTLY
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2855/34/28553441.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191215/28553478/video-aeroportu-Vilnyusa-poyavilas-elka-iz-izyatykh-u-passazhirov-predmetov.html

Баллончики, зажигалки, ножи и другие колюще-режущие предметы стали основой для этой необычной новогодней елки в аэропорту Вильнюса. Зачем ее выставили напоказ, смотрите в этом видео.

"Дерево" собрано из конфискованных у пассажиров предметов, которые нельзя провозить в багаже. Работники аэропорта таким образом хотят лишний раз предупредить путешественников о правилах провоза вещей.

"Если вы не хотите, чтобы ваши личные, но запрещенные вещи были повешены на нашу новогоднюю елку в следующем году, - лучше изучите требования к багажу, прежде чем собирать вещи на следующий рейс", - говорится в подписи в Instagram аэропорта.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
В аэропорту Вильнюса появилась елка из изъятых у пассажиров предметов
Елку из запрещенных предметов установили в аэропорту Вильнюса - видео
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться