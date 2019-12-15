Елку из запрещенных предметов установили в аэропорту Вильнюса - видео

Баллончики, зажигалки, ножи и другие колюще-режущие предметы стали основой для этой необычной новогодней елки в аэропорту Вильнюса. Зачем ее выставили напоказ, смотрите в этом видео.

"Дерево" собрано из конфискованных у пассажиров предметов, которые нельзя провозить в багаже. Работники аэропорта таким образом хотят лишний раз предупредить путешественников о правилах провоза вещей.

"Если вы не хотите, чтобы ваши личные, но запрещенные вещи были повешены на нашу новогоднюю елку в следующем году, - лучше изучите требования к багажу, прежде чем собирать вещи на следующий рейс", - говорится в подписи в Instagram аэропорта.