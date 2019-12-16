Антирекорд Балтии: американский журнал назвал самые могущественные государства

Эксперты оценивали экономические показатели, влияние на политической арене, военную мощь, лидерство в мире и участие в международных альянсах.

"Наиболее могущественные страны мира постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей", пишут авторы рейтинга.

Румыния занимает в рейтинге 71-ю строчку, Украина - 39-ю, Молдова в G80 не фигурирует.

Какие страны вошли в тройку лидеров и какие оказались в конце списка – смотри в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK