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Антирекорд Балтии: американский журнал назвал самые могущественные государства

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191216/28561697/antirekord-stran-baltii-amerikanskiy-zhurnal-nazval-samye-moguschestvennye-gosudarstva.html

Американский журнал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг самых могущественных 80 стран мира.

Эксперты оценивали экономические показатели, влияние на политической арене, военную мощь, лидерство в мире и участие в международных альянсах.

"Наиболее могущественные страны мира постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей", пишут авторы рейтинга.

Румыния занимает в рейтинге 71-ю строчку, Украина - 39-ю, Молдова в G80 не фигурирует.

Какие страны вошли в тройку лидеров и какие оказались в конце списка – смотри в нашем видео.

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