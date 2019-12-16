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Необычное хобби жительницы Кишинева – она создает картины из монет

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
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Жительница Кишинева Наталья Серебрян, так уж сложились обстоятельства, посвятила себя творчеству. И пошла непроторенным путем.

Наша героиня, оставшись без работы и проводя большую часть времени дома, открыла в себе неожиданный талант. Металлические деньги стали для нее материалом для создания различных картин. 

По рассказу самой собеседницы Sputnik, она нашла себе занятие по сердцу - декупаж.  Поначалу делала какие-то простые поделки, а затем ее осенила идея создать денежное дерево.

"Я искала себя, смотрела в YouTube всевозможные видео. Затем как-то спонтанно мне пришла в голову мысль создать денежное дерево, как раз у подруги был день рождения. Она была в восхищении", - заявила Наталья. 

По словам Серебрян, ее работа понравилась и другим людям. Поэтому было принято решение попробовать изготавливать похожие картины на продажу. 

В богатой коллекции художницы сейчас - выложенные металлическим кругляшками деревья, карта Молдовы и даже портрет любимого национального поэта Михая Еминеску.

Большинство ее работ можно увидеть на праздничных ярмарках. Нередко ее картины покупают туристы.

"Думаю, что мои поделки достойны того, чтобы их увезли за границу и вспоминали нашу Молдову", - считает собеседница. 

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