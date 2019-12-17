Путин: российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются

Президент России Владимир Путин провел совещание с Комиссией по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами - смотрите видео.

В ходе заседания Путин заявил о росте количества заказов и объема экспорта российского вооружения и военной техники.

"Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", - сказал Путин.

По его словам, в 2019 году было отгружено продукции на общую сумму в 13 миллиардов долларов.

Также российский лидер обозначил приоритетность военно-технического взаимодействия со странами ОДКБ, СНГ и государствами Африки.

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