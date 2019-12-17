Путин: российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются

В ходе заседания Путин заявил о росте количества заказов и объема экспорта российского вооружения и военной техники.
"Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", - сказал Путин.
По его словам, в 2019 году было отгружено продукции на общую сумму в 13 миллиардов долларов.
Также российский лидер обозначил приоритетность военно-технического взаимодействия со странами ОДКБ, СНГ и государствами Африки.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK