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Путин: российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются

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Президент России Владимир Путин провел совещание с Комиссией по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами - смотрите видео.

В ходе заседания Путин заявил о росте количества заказов и объема экспорта российского вооружения и военной техники. 

"Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", - сказал Путин.

По его словам, в 2019 году было отгружено продукции на общую сумму в 13 миллиардов долларов.

Также российский лидер обозначил приоритетность военно-технического взаимодействия со странами ОДКБ, СНГ и государствами Африки.

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