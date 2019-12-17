Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг фактически забил тревогу, отметив, что блок считает положение дел в сфере безопасности беспрецедентным.

В этих обстоятельствах, по его словам, НАТО необходимо быть гибким и готовым реагировать на угрозы.

Заявление сделано на фоне усиливающихся разногласий между партнерами.

Ранее Йенс Столтенберг заверял, что союзники по альянсу едины как всегда, несмотря на публичную разноголосицу.

"Разногласия в НАТО были так долго, как существует этот альянс. Мы - 29 разных стран с обеих сторон Атлантики с разной историей, разной географией, разными политическими силами при власти. Конечно, будут разногласия. Если бы было иначе, было бы очень странно", - сказал генсек.

Из-за чего ссорятся страны НАТО - смотри в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK