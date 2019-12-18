14:42 18 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Видео

Видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ

Получить короткую ссылку
66 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Министерство обороны РФ
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2858/13/28581349.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20191218/28581392.html

Министерство обороны РФ опубликовало кадры воздушного боя российских модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Камчаткой. Захватывающие кадры - в нашем видео.

Истребители выполнили "бочку" и другие фигуры сложного пилотажа. Также они отработали различные маневры для быстрой смены положения и ведения огня.

Сообщается, что большая часть дуэли проходила на предельных скоростях самолета.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Завершение Года семьи и празднование 660-летия молдавской государственности
Торжественная церемония закрытия года семьи в Молдове: как это было - фото
Дуэль в небе: МиГ-31БМ провели учения над Камчаткой
Видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться