Видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ

Истребители выполнили "бочку" и другие фигуры сложного пилотажа. Также они отработали различные маневры для быстрой смены положения и ведения огня.
Сообщается, что большая часть дуэли проходила на предельных скоростях самолета.
Министерство обороны РФ опубликовало кадры воздушного боя российских модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Камчаткой. Захватывающие кадры - в нашем видео.
Истребители выполнили "бочку" и другие фигуры сложного пилотажа. Также они отработали различные маневры для быстрой смены положения и ведения огня.
Сообщается, что большая часть дуэли проходила на предельных скоростях самолета.
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