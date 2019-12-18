Видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры воздушного боя российских модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Камчаткой. Захватывающие кадры - в нашем видео.

Истребители выполнили "бочку" и другие фигуры сложного пилотажа. Также они отработали различные маневры для быстрой смены положения и ведения огня.

Сообщается, что большая часть дуэли проходила на предельных скоростях самолета.